Неймар: Тите — гениальный тренер и заслуживает поддержку нашей торсиды

Нападающий сборной Бразилии Неймар не поскупился на похвалу в адрес главного тренера Тите после матча 14-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Парагвая. Играя на своём поле, бразильцы одержали уверенную победу со счётом 3:0.
«Тите — гениальный тренер. Он заслуживает поддержку нашей торсиды, футболистов и всего персонала сборной. Благодаря ему игроки национальной команды уверены в своих силах. И Тите достоин признания болельщиков по всей Бразилии», — приводит слова Неймара Globo Esporte.
Бразилия после этой победы набрала 33 очка и продолжает уверенно возглавлять таблицу отборочного турнира. Парагвай (18 очков) занимает седьмое место.