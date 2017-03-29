Бауса: санкции в отношении Месси нам непонятны

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса признал закономерность поражения своих подопечных в гостевом матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира с боливийской сборной (0:2). Одновременно наставник «альбиселесте» коснулся вопроса дисквалификации нападающего команды Лионеля Месси.
«Боливия сыграла достойно и победила. Нужно теперь думать о предстоящих задачах. Мы живы и хотим завоевать путёвку в финальную часть мундиаля. Знаем, что нам предстоит борьба, и мы готовы к ней. А санкции в отношении Месси нам непонятны», — приводит слова Баусы Marca.
В данный момент Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице.
Четырёхматчевая дисквалификация Месси последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира с участием «альбиселесте» и сборной Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.