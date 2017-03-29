Вальдано: Пике? Мне кажется очень опасным путать футбол с шоу

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано раскритиковал защитника «Барселоны» Херарда Пике после его слов в адрес «Королевского клуба». Ответ капитана «Реала» Серхио Рамоса не заставил себя долго ждать. Пике ответил, что он и Рамос любят подкалывать друг друга, однако на самом деле ничего серьёзного не происходит и это всего лишь шоу.
«Пике? Мне кажется очень опасным путать футбол с шоу. Пике стал жертвой своей собственной личности, она сожрала его. Если же говорить о ценностях, то Рамос в матче со сборной Франции защищал национальную команду лучше Пике», — цитирует Вальдано Onda Cero.
Пике в очередной раз раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, Пике сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.