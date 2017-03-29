Пике: это шоу, у меня с Серхио Рамосом отличные отношения

Защитник «Барселоны» Херард Пике отметил, что у него нет проблем со своим коллегой из мадридского «Реала» Серхио Рамосом. Эти футболисты известны своими колкими высказываниями. Пике, как правило, критикует «Реал», а Рамос почти всегда отвечает ему.
«Это шоу, у меня с Рамосом отличные отношения. А люди всё это воспринимают очень серьёзно и дают неправильные интерпретации. Да, мы подкалываем друг друга, однако относимся друг к другу с большим уважением», — цитирует Пике AS.
Пике в очередной раз раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, Пике сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба. Рамос в свою очередь сказал, что Пике не изменит истории «Реала».