Агент: Зозуля мог переехать в Швецию, но фанаты левых взглядов угрожали акциями

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля имел конкретный вариант продолжения карьеры в Швеции, но фанаты этого клуба пригрозили руководству акцией протеста, и в итоге переход не состоялся. Об этом рассказал агент украинского футболиста Владимир Кузьменко.
Зозуля, который принадлежит «Бетису», в конце января перешёл в «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако против перехода выступили фанаты «Райо Вальекано», которые считают, что 27-летний форвард придерживается нацистских взглядов. Вследствие этого руководство клуба отказалось от услуг Зозули. ФИФА разрешила игроку перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов по ходу одного сезона.
«Ближайшие игровые перспективы Романа? Давайте ещё два-три дня подождём. Трансферные окна кое-где ещё открыты, поэтому мы будем пытаться до конца найти какое-то позитивное решение, какой-то выход из сложившейся ситуации. Варианты трудоустройства Зозули за это время были разные, но, к сожалению, на первый план тут вышел уже не футбол, а другие темы, прежде всего — политика. Именно из-за надуманного, фальшивого обвинения многие клубы отказывались от его услуг.
Например, были два очень конкретных варианта в Швеции. В одном клубе уже предложили условия, которые нас устроили, дело шло к подписанию. Но фанаты там оказались левых взглядов, пригрозили какими-то акциями руководству клуба, и пошёл отказ. В другом клубе, притом что их фанаты, наоборот, правые, решили тоже на всякий случай предостеречься по принципу „как бы чего не вышло“. Вот это и есть самое обидное, что отказы идут, как цепная реакция, все смотрят друг на друга — если другие сказали „нет“, то и я на всякий случай тоже скажу „нет“. Из-за фальшивого обвинения люди перестают видеть в нём профессионального футболиста и отказывают не из-за игровых качеств, а по другим причинам», — цитирует Кузьменко «Спорт сегодня».