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Аэропорт острова Мадейра назван в честь Роналду

29 марта 2017, среда. 13:29. Футбол
Аэропорт острова Мадейра назван в честь нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает O Jogo. Теперь аэропорт называется «Международный аэропорт Мадейры – Криштиану Роналду». Соответствующая церемония состоялась утром 29 марта, в ней приняли участие сотни людей.

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются критике из-за намерения назвать аэропорт острова, где родился Роналду, именем нападающего сборной Португалии. Отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.

Источник: O Jogo Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Фото
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29 марта 2017, среда
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