Игрок «Крыльев» Печенин: мы потеряли два очка в матче с «Краснодаром»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Кирилл Печенин поделился впечатлениями от минувшего матча с «Краснодаром» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 29 апреля 2024 года в Самаре. Она закончилась ничейным результатом. Команды не смогли распечатать ворота друг друга, сыграв со счётом 0:0.

«Попадание в перекладину? Не знаю, невезение это или нехватка мастерства. Пробил и не попал. Считаю, что мы потеряли два очка, если судить по игре. Были ближе к победе после удаления, в концовке создавали моменты, но не реализовали», — приводит слова Печенина Metaratings.

Напомним, после ничейного результата у матче с южанами футболисты «Крыльев Советов» заработали 40 очков. Коллектив Игоря Осинькина занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Краснодар» после 26 туров набрал 50 очков. Подопечные Мурада Мусаева сравнялись по этому показателю с петербургским «Зенитом», который занимает первое место. Но южане идут вторыми из-за результатов личных встреч с сине-бело-голубыми.