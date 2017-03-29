Защитник «Ромы» Эмерсон получил право выступать за сборную Италии

Защитник «Ромы» Эмерсон Палмиери дос Сантос отныне может выступать за сборную Италии, если получит соответствующее приглашение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
22-летний защитник является уроженцем Бразилии и воспитанником академии «Сантоса», но благодаря тому, что его предок Альфонс Палмиери родом из Козенцы (Италия), Эмерсон получил итальянское гражданство.
Защитник «Ромы» ранее выступал за сборную Бразилии U17, в составе которой провёл 14 матчей и забил 1 гол, но ни разу не выходил на поле в составе молодёжной или национальной команды.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Эмерсон Палмиери принял участие в 19 матчах (17 в основном составе) и отдал 1 голевой пас.