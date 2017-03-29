КДК оштрафовал «Динамо» и «Тосно» на 65 тыс. рублей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 28-го тура ФНЛ.
«По матчу «Тосно» — «Динамо» – болельщики обеих команд использовали пиротехнику, за это «Тосно» оштрафовано на 20 тыс. рублей и «Динамо» на 25 тыс. рублей. В гостевом секторе «Динамо» болельщики сожгли одно кресло и шесть частично, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. Болельщики «Тосно» сожгли одно кресло и четыре частично, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев выходил за пределы технической зоны, за что он оштрафован на 5 тыс. рублей. Его помощник Юрий Ковтун и врач команды «Динамо» также выходили за пределы технической зоны, за что оштрафованы на 5 тыс. рублей каждый», – передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Яна Трандафилова.