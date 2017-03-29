Яровинский рассказал о будущем Алиева, Тошича, Миланова и Ионова в ЦСКА

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что руководство находится в рабочем диалоге с полузащитниками Зораном Тошичем и Георги Милановым, чьи контракты истекают летом 2017 и 2018 годов соответственно. Также Яровинский поведал о будущем Алибека Алиева и Алексея Ионова. Последний выступает за «армейцев» на правах аренды, а принадлежит московскому «Динамо».
«Будущее Алибека Алиева после аренды в шведском ГАИС будет зависеть от того, как он проявит себя, играя в футбол. С Зораном Тошичем и Георги Милановым мы на связи и в рабочем диалоге. Останется ли Алексей Ионов в ЦСКА? Не буду комментировать. На сегодняшний день он играет в команде, приносит пользу и является неотъемлемой частью ЦСКА», – сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.