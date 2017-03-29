Белицкий: ситуация с посещаемостью некоторых арен ЧМ-2018 не выглядит радужно

Руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян высказался относительно будущей посещаемости стадиона «Фишт» в Сочи и других арен, на которых в 2018 году будут проходить матчи чемпионата мира.
«Постройка временных трибун на стадионе «Фишт» обоснована экономической необходимостью. Что касается безопасности, за ней у нас следят достаточно хорошо, а требования даже жёстче, чем в Европе. По будущему стадиона есть две точки зрения. С одной стороны, многие скептически относились к заполняемости хоккейной арены в городе, но результат и то, что делается в этом клубе, заслуживает уважения. Есть опыт того, что с нуля подняли целый вид спорта. Если пойти по такой же дороге и появится сочинский клуб, который будет играть в Премьер-Лиге, то обеспечить достойную посещаемость можно.
С другой стороны, до чемпионата мира остался год, а в некоторых городах-организаторах нет клубов, которые играют хотя бы в ФНЛ. «Мордовия» и «Балтика» сейчас находятся в зоне вылета. Получится, что в таких футбольных регионах, как Калининград, Нижний Новгород, Саранск, Волгоград и Сочи, не будет гарантированного выступления клубов в РФПЛ и ФНЛ. Пока ситуация не выглядит радужно и можно рассчитывать только на чудо», — сказал Белицкий.