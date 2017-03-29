Арбитр матча Франция — Испания: благодаря VAR приняли правильные решения

В начале второй половины игры Антуан Гризманн забил в ворота испанской сборной после скидки от партнёра, который находился в офсайде. Боковой арбитр засчитал мяч, однако спустя пару десятков секунд Цвайер отменил гол после помощи от видеоассистентов, которые передали арбитру, что мяч забит не по правилам.
В концовке встречи Херард Деулофеу забил второй мяч Испании в ворота Франции, но боковой рефери усмотрел у него офсайд. Несмотря на это, гол был засчитан после совещания Цвайера с видеоассистентами, которые сообщили, что положения вне игры у Деулофеу не было. На общение с видеоассистентом арбитр потратил 40 секунд.
«Это был положительный тест. Благодаря видеоповторам во всех ситуациях мы разобрались правильно. Взаимодействие с видеоассистентом было точным, быстрым и очень профессиональным. Когда я показал игрокам, что общаюсь с видеоассистентом, они восприняли ситуацию с уважением», — приводит слова арбитра официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Посмотреть видео также можно в «Твиттере».