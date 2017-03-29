Судья боднул футболиста во время матча ЮАР — Ангола

Во время товарищеского матча между сборными ЮАР и Анголы арбитр из Ботсваны Джошуа Бондо, которого прозвали «спринтером» за очень энергичную работу, ударил головой и рукой одного из футболистов.
Поединок завершился со счётом 0:0, и самым ярким эпизодом встречи стал момент с участием Бондо и игрока сборной Анголы Масуэкамы Натаэла. Джошуа назначил штрафной удар в пользу сборной ЮАР, что вызвало негодование у Натаэла. Судья не стал слушать доводы футболиста из Анголы, а вместо этого, выставив вперёд голову и руку, эффектно завалил Масуэкаму на газон.
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».