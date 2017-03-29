Моуринью: потеряли пятерых игроков перед игрой с «Вест Бромвичем», включая Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 30-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион», который состоится 1 апреля, посетовал на кадровые потери команды и сообщил, что участия в этой встрече, скорее всего, не примет полузащитник Поль Погба.
«Перед матчем с «Вест Бромвичем» мы потеряли четырёх футболистов. Думаю, что и Погба тоже не сыграет. Таким образом, мы потеряли пятерых», — приводит слова Моуринью пресс-служба манкунианцев.
Погба повредил подколенное сухожилие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:0). Защитники Крис Смоллинг и Фил Джонс получили травмы во время пребывания в стане сборной Англии, а полузащитник Андер Эррера и форвард Златан Ибрагимович пропустят встречу из-за дисквалификаций.