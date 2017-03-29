Кардонер: Пике выразил своё мнение и ни о чём не врал, говоря о «Реале»

Вице-президент «Барселоны» по социальным вопросам Хорди Кардонер прокомментировал слова защитника «Барселоны» Херарда Пике в адрес «Реала». Пике в очередной раз раскритиковал «Королевский клуб», обвинив его в нечестных методах ведения борьбы. Кроме того, он сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку ему не нравятся ценности этого клуба.
«Из того, что я слышал и читал, Пике не наврал. А «Барселона» всегда на стороне правды. Пике свободно выразил своё мнение. Мы также выступаем и за свободу слова. Может быть, это оскорбительно, но он использовал чистые выражения. Наши отношения с «Реалом», как и всегда, учтивые. Пике ни о чём не врал, а наш клуб всегда будет на стороне истины, а значит, и на стороне Херарда», — цитирует Кардонера AS.
Кардонер также прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Лионеля Месси на следующие четыре матча сборной Аргентины в отборе чемпионата мира — 2018. «Что касается дисквалификации Месси, то собственная инициатива ФИФА удивила. Не было никаких предупреждений или оснований для того, чтобы Месси наказали таким чрезмерным способом», — добавил он.