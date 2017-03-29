Алексис Санчес: хочу остаться в Лондоне и защищать цвета амбициозной команды

Нападающий Алексис Санчес дал понять, что планирует остаться в Лондоне даже в случае ухода из «Арсенала». Чилиец сказал это после появления информации о серьёзном интересе к нему со стороны лондонского «Челси», породив новую волну слухов.
«Мне очень комфортно в Лондоне, и я надеюсь отработать свой контракт с „Арсеналом“ до конца. Хочу продолжить играть в том же городе и выигрывать трофеи. Хочу защищать цвета амбициозной команды. Мне 28 лет, и меня ещё ждёт многое впереди. Я не забываю заботиться о своём организме», — приводит слова Алексиса Metro.
Контракт Алексиса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года.