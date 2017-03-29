Фанат Платини войдёт в книгу рекордов по числу предметов своей коллекции

Кипрский поклонник бывшего футболиста сборной Франции и экс-главы УЕФА Мишеля Платини собрал рекордную коллекцию предметов, связанных с его кумиром, сообщает AP.
55-летний почитатель французского футболиста Филиппос Ставру Платини, который официально взял себе фамилию Мишеля, сообщил, что собирал свою коллекцию 30 лет и сейчас в его распоряжении 41 630 предметов. По словам киприота, на решение о сборе такого количества предметов его четыре года назад подтолкнула новость о том, что коллекционер из Бразилии владеет большим числом реликвий.
Жемчужиной коллекции киприота является официальный костюм УЕФА, который Мишель Платини носил несколько лет, а впоследствии в 2010 году подарил своему почитателю.
«Не продал бы ни одну часть из своей коллекции даже за миллионы. Это моя жизнь. Это как болезнь», — сказал Филиппос.
Фанат сказал, что он нацелен на попадание в Книгу рекордов Гиннесса по пунктам «самая большая спортивная коллекция» и «самая большая футбольная коллекция». Два члена кипрского парламента 26 марта сертифицировали коллекцию Филиппоса, которая будет отправлена судьям Книги рекордов Гиннесса на проверку и утверждение.