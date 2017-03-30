«Манчестер Юнайтед» видит Хандановича в качестве возможной замены де Хеа

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах вратаря «Интера» и сборной Словении Самира Хандановича, сообщает The Independent.
32-летний игрок рассматривается в качестве основного вратаря, на случай если нынешний голкипер «МЮ», Давид де Хеа, покинет клуб.
Слухи активно сватают испанца в мадридский «Реал». Летом 2015 года он едва не перешёл в стан «сливочных», но тогда трансфер сорвался из-за проблем с документами.
В качестве альтернативы Хандановичу выступает 18-летний Джанлуиджи Доннарумма из «Милана».