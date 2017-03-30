Моуринью: работать в сборной Бразилии было бы трудно, но захватывающе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как отнёсся бы к предложению возглавить сборную Бразилии.
«Думаю, что после „МЮ“ мне нужна будет более простая работа. Тренировать сборную Бразилии — сложно. Конечно же, это было бы захватывающе. Любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими игроками.
Сборная Бразилии — вечный лидер, команда, полная талантов, вне зависимости от поколения. Таланты появляются всегда.
Но это было бы очень непросто. В любом бразильце живёт тренер, каждый журналист здесь мнит себя тренером лучше, чем ты сам. Это сложная страна для работы, но в ней есть страсть», — сказал португалец в интервью ESPN Brasil.