Экс-вратарь «Ювентуса»: после ЧМ-2018 Доннарумма сменит Буффона в сборной

Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Италии Стефано Таккони адресовал слова похвалы стражу ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумме. Таккони считает, что Доннарумму ждёт блестящее будущее.
«Когда я говорил, что Доннарумма перейдёт в «Ювентус», то стал получать угрозы. Но он в «Милане» будет расти только в том случае, если команда будет участвовать в международных турнирах. Это важно, без этого нельзя надеяться на прогресс. А после чемпионата мира в 2018 года Доннарумма сменит Буффона в сборной Италии», — приводит слова Таккони La Gazzetta dello Sport.