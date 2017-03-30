Прощание с ветераном «Спартака» Валерием Глушаковым состоится 31 марта

Валерий Глушаков начинал свою профессиональную карьеру в 1976 году в дубле московского «Спартака», а на следующий год дебютировал за основную команду красно-белых, выступавшую в то время в первой лиге СССР. За свою карьеру он также выступал за рязанский «Спартак», «Красную Пресню», узбекистанский «Пахтакор», ЦСКА, ростовский СКА, армянский «Котайк», финский «Куусюси» и казахстанский «Мунайши».
По окончании игровой карьеры Валерий работал администратором в московском «Торпедо», был главным тренером и генеральным директором московской «Ники», а также работал тренером ДЮСШ «Ника» и клуба «Ника-2».