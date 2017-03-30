«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ловреном

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в продлении контракта с защитником Деяном Ловреном. Несмотря на то что действующий договор истекает только в 2019 году, мерсисайдцы уже сейчас хотят заключить новую сделку.
The Guardian сообщает, что руководство «Ливерпуля» возобновило переговоры с 27-летним футболистом в надежде подписать долгосрочный контракт. Обсуждение условий нового договора началось в начале 2017 года, но результата пока это не принесло.
Деян Ловрен выступает в «Ливерпуле» с 2014 года, куда перешёл из «Саутгемптона», подписав пятилетний контракт.