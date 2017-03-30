Венгер: я надеюсь, Алексис останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Алексиса Санчеса, интерес к которому проявляет «Челси».
«В Лондоне есть только одна команда для Санчеса, и он доволен своим положением в ней. Я надеюсь, Алексис останется в клубе. Он правильно поступил, осторожно высказываясь в зарубежных СМИ, ведь люди иногда неправильно интерпретируют слова.
Не вижу никаких проблем относительно будущего Санчеса. Я лично считаю, что Алексис хочет остаться, и клуб просто обязан прийти к соглашению с ним», — цитирует Венгера The Telegraph.
Контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. Ранее 28-летний чилиец заявил, что хочет остаться в Лондоне.