На «Петровском» простились с бывшим игроком «Зенита» Владимиром Казачёнком

Сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с бывшим футболистом «Зенита» и тренером Владимиром Казачёнком. Прощание происходило в помещении пресс-центра.
Проститься с Казаченком пришли сотни людей, включая основной состав «Зенита» с главным тренером Мирча Луческу, сообщает «Фонтанка». Отпевание состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00 мск. В 15:00 начнётся церемония захоронения на Серафимовском кладбище.
Казачёнок, работавший директором учебно-тренировочного центра академии «Зенита», скончался 26 марта на 65-м году жизни.