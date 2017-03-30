Анохин: у команды Тимати уже есть наработки по созданию футбольного клуба

Вице-президент РФС, президент московской федерации футбола, председатель комитета массового футбола Сергей Анохин прокомментировал идею музыкального исполнителя Тимура Юнусова, известного как Тимати, создать футбольный клуб.
«Создать новый футбольный клуб — это идея Black Star. Ко мне, как к вице-президенту РФС, часто обращается много людей с различными идеями развития детско-юношеского и массового футбола. Ребят из Black Star я знаю достаточно давно, ведь никогда не скрывал, что занимаюсь бизнесом и в шоу-бизнесе у меня был ряд проектов. Ребята обратились ко мне с просьбой проконсультировать их по ряду вопросов. Они считают, что футбол в стране будет активно развиваться, особенно после чемпионата мира. В этой связи они думают, что смогут внести свою лепту в развитие футбола.
Мы уже около месяца обсуждаем эту идею. Как я понимаю, у Black Star уже есть какие-то наработки по этому проекту. Я знаком с Тимати достаточно давно. Тимур любит здоровый образ жизни, и это самое главное. Нынешней молодёжи необходимо больше заниматься реальным спортом и футболом. В том числе брать пример с Тимати. Он спортивный человек, а это очень важно!
Ребята готовят план по созданию футбольного клуба. Мне пока ничего не показывали, только консультировались по общим вопросам. В любом случае РФС и МФФ будут поддерживать любые футбольные проекты, которые будут развивать футбол в России. Ребята консультируются. У них есть возможность позвонить мне, и я, безусловно, их поддержу, подключу людей, которые им помогут.
Это ребята из бизнеса, они должны продумать для себя программу развития футбольного клуба, агентства. Так понимаю, что они консультируются с международными организациями. Мне хотелось бы, чтобы они работали по коммерческим и в том числе по международным стандартам. Но это касается исключительно развития частного проекта. Что касается футбола, то, безусловно, регламентирующие базы и юридические вопросы я им выдам, проконсультирую. От меня больше эта часть зависит.
Финансирование будущего клуба будет полностью на плечах Black Star. Это частные инвестиции, и важно, чтобы они приходили в футбол. Если у ребят это получится, то вы увидите — они сделают хорошую компанию. Конечно, любые частные инвестиции всегда рисковые, но ничего страшного в этом не вижу. Безусловно, мы ещё будем общаться с Black Star, но пока дата нашей встречи не определена», — сказал Анохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.