Форвард «Сандерленда» спас троих человек после аварии на Барбадосе

Нападающий «Сандерленда» Данкан Иан Уотмор спас троих человек после аварии на Барбадосе, где футболист восстанавливается после травмы.
The Sun сообщает, что 23-летний Уотмор с супругой Софи находились на лодке, в то время как катамаран протаранил судно. В результате столкновения футболист с женой и находившиеся на катамаране люди оказались в воде. Уотмор помог всем добраться до лодки и оказал помощь одному из пассажиров, который поранил ногу. Данкан майкой перевязал рану, чтобы остановить кровотечение.
В то время как «Сандерленд» ведёт борьбу за выживание в АПЛ, Данкан Уотмор восстанавливается после травмы крестообразных связок колена, полученной ещё в декабре. Наставник «чёрных котов» Дэвид Мойес позволил футболисту отправиться в отпуск, чтобы игрок как можно скорее восстановился.