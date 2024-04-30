Игрок «Спартака» Игнатов: Максименко хорош, он половина команды

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос, кто на текущий момент является лучшим футболистом красно-белых.

«Не мне оценивать, кто лучший игрок «Спартака», но Максименко сейчас хорош. Он красавец, мы только рады такой игре голкипера. Наверное, сейчас Саша действительно половина команды», — приводит слова Игнатова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Максименко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». В этих играх 26-летний вратарь пропустил 26 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.