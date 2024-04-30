Пакета прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Манчестер Сити».

«Я должен выполнять свою работу здесь, в «Вест Хэме». Я испытываю огромное уважение к этому клубу и очень счастлив в команде. Я был бы обманщиком, если бы сказал вам иначе. Я по-прежнему сосредоточен только на том, чтобы сделать всё возможное, чтобы хорошо завершить этот сезон. Эти слухи ходят весь сезон. Посмотрим, что произойдёт», – приводит слова игрока ESPN.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Манчестер Сити» намерен приобрести Лукаса в летнее трансферное окно.

Напомним, действующее трудовое соглашение Пакета с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.