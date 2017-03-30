Марадона намерен поговорить с Инфантино, чтобы решение по Месси пересмотрели

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона намерен поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино о нападающем национальной команды Лионеле Месси. ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре матча. Дисквалификация последовала после оскорбления игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Мне это кажется ужасным, я собираюсь побеседовать с Инфантино. Четыре матча – слишком суровое наказание. Несмотря на то что слова Месси были очень тяжёлым оскорблением, считаю, что решение можно пересмотреть. Месси очень корректен со всеми. Я этот случай сравниваю с ударом головой Зидана Матерацци. Отсутствие Месси – нечто фундаментальное. Есть сборная Аргентины с ним и без него», — цитирует Марадону La Oral Deportiva.
Ранее сообщалось, что Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение. Месси утверждает, что его слова не были адресованы судье.