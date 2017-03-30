Делегация сборной Бразилии 7-10 дней будет изучать условия проживания на ЧМ-2018

Представители сборной Бразилии 2 апреля отправятся в Россию на 7-10 дней с целью изучения условия для проживания национальной команды во время чемпионата мира в 2018 году, сообщает GloboEsporte. В составе делегации будут координатор Эду Гаспар и тренеры Фабио Махсереджян и Луис Вагнер.
Ранее бразильская команда, крупно обыграв сборную Парагвая в отборочном раунде ЧМ-2018, обеспечила себе участие в финальной стадии турнира.
Отмечается, что во время визита бразильцы будут исследовать инфраструктуру и базы для дальнейшего выбора на время проведения турнира.
При этом стало известно, что главный тренер сборной Бразилии Тите разрешит футболистам на время чемпионата мира—2018 взять с собой семьи.