Моуринью поддержит любое решение Ибрагимовича относительно его будущего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что поддержит любое решение нападающего Златана Ибрагимовича относительно его будущего. 35-летний шведский форвард должен решить, воспользуется ли он опцией продления контракта с манкунианцами ещё на 12 месяцев.
«Я спокоен и жду его решения. Если он решит остаться и он будет этому рад, мы будем довольны. Если его решение будет уйти и попытаться найти другой вызов, я также буду рад за него. Он играет большую роль в наших успехах в этом сезоне, но человек более важен, чем игрок и команда», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
В составе «Манчестер Юнайтед» Ибрагимович провёл 41 матч во всех турнирах и забил 26 голов.