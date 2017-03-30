Кемпес: ФИФА плевать, выйдет ли сборная Аргентины на ЧМ-2018

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес считает, что «альбиселесте» будет трудно пробиться на чемпионат мира—2018 после дисквалификации лидера команды Лионеля Месси. Капитан аргентинцев был отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА на четыре матча квалификации к ЧМ за оскорбления арбитра встречи с Чили (1:0).
«Не уверен, что сборная Аргентины выйдет на чемпионат мира в России. Сейчас никто не боится нашу сборную. Вы можете менять тренеров, но игроки остаются прежними.
Думаю, ФИФА плевать, выйдет ли Аргентина на ЧМ. Их решение дисквалифицировать Месси на четыре матча слишком жёсткое», — цитирует Кемпеса Marca.
После 14 туров Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора к ЧМ-2018. Месси пропустит три из четырёх оставшихся матчей квалификации.