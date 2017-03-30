Почеттино не возглавит «Барселону» из-за своей верности «Эспаньолу»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о своей встрече с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.
Для некоторых СМИ это стало основанием для предположений, что руководство каталонского клуба хочет видеть у руля команды этого специалиста в следующем сезоне. Однако Почеттино дал понять, что не возглавит «Барселону» из-за своей преданности «Эспаньолу», за который он выступал, а затем тренировал.
«Это было случайностью. Я болельщик «Эспаньола». Думаю, в связи с этим мне не нужно говорить слишком много.
Если Даниэль Леви (президент «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата») уволит меня через несколько лет, для меня будет невозможно тренировать «Арсенал». Для меня верность стоит на первом месте.
Я люблю «Эспаньол» и теперь «Тоттенхэм». Для меня невозможно однажды перейти в «Арсенал», – приводит слова аргентинца Hotspur Related.