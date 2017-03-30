Матч «Арсенал» — «МЮ» в 36-м туре АПЛ перенесён с 6 на 7 мая

Матч 36-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «МЮ» перенесён с 6 мая (суббота) на 7 мая (воскресенье). Такое решение принято по инициативе телевизионных трансляторов.
«Мы получили уведомление от Премьер-лиги о том, что игра с «Манчестер Юнайтед» была перенесена в результате просьбы ТВ-трансляторов и теперь пройдёт в воскресенье, 7 мая. Мы также ожидаем подтверждения от АПЛ о том, когда будут сыграны наши матчи против «Саутгемптона» и «Сандерленда», — говорится в сообщении на официальном сайте «Арсенала».