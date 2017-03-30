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Старридж вернулся к тренировкам в преддверии матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

30 марта 2017, четверг. 20:02. Футбол
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж вернулся к тренировкам в преддверии дерби с «Эвертоном», сообщает ITV.com.

Форвард из-за проблем со здоровьем не играл с начала февраля. Старридж перенёс вирусное заболевание, а затем получил травму бедра.

Тем не менее в четверг 27-летний футболист принимал участие в тренировке. О том, сможет ли он сыграть с «Эвертоном», не сообщается.

Матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится на стадионе «Энфилд» 1 апреля. Начало — в 14:30 мск.
Источник: ITV.com Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Эвертон Дэниел Старридж Травмы — футбол
Новости. Футбол
30 марта 2017, четверг
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