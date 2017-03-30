Старридж вернулся к тренировкам в преддверии матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж вернулся к тренировкам в преддверии дерби с «Эвертоном», сообщает ITV.com.
Форвард из-за проблем со здоровьем не играл с начала февраля. Старридж перенёс вирусное заболевание, а затем получил травму бедра.
Тем не менее в четверг 27-летний футболист принимал участие в тренировке. О том, сможет ли он сыграть с «Эвертоном», не сообщается.
Матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится на стадионе «Энфилд» 1 апреля. Начало — в 14:30 мск.