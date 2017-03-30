Капелло: без жертв ничего не получится даже при наличии таланта

Бывший главный тренер «Милана», мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло рассказал о роли юношеских академий и посоветовал молодым игрокам всегда выкладываться без остатка.
«Система воспитания футболистов очень важна для тренера главной команды. В составе всемогущей „Барселоны“ не только Лионель Месси, но и многие другие воспитывались в юношеской академии клуба. В великом „Милане“ 90-х тоже играли парни, которые прошли через всю его юношескую систему. Это футболисты, которые в итоге нажимают на рычаги, передают философию клуба коллективу, более молодым игрокам.
Если вы думаете, что можно добиться прогресса без жертв, у вас ничего не получится даже при наличии таланта. Без труда… Всегда есть куда расти. Очень важна физическая подготовка, поэтому тренироваться нужно усердно. Ещё важнее — всегда выкладываться полностью, ведь это ваша работа. Я никого не призываю становиться монахом. Просто нужно понимать, что, тренируясь, ты растёшь; ведя здоровый образ жизни, ты растёшь», — сказал Капелло в интервью пресс-службе УЕФА.