Лёв: может быть, однажды Нагельсман станет главным тренером сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением о перспективах наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.
«Если Юлиан продолжит в том же духе, я убеждён, что он станет отличным тренером. Может быть, в один прекрасный день Нагельсман станет главным тренером сборной Германии. У него есть хорошие задатки», — приводит слова Лёва интернет-портал Bild.
В прошлом году в возрасте 28 лет Нагельсман принял «Хоффенхайм» и помог команде остаться в Бундеслиге, став самым молодым тренером в истории немецкого чемпионата. В результате он был признан лучшим тренером года в Германии.
По итогам 25 туров нынешнего сезона «Хоффенхайм» (45 очков) занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги.