Бераино уверен, что ему подмешали допинг в напиток в ночном клубе

Нападающий «Сток Сити» Саидо Бераино прокомментировал инцидент, произошедший с ним в начале текущего сезона. Напомним, футболист, начавший сезон в «Вест Бромвиче», был тайно дисквалифицирован Ассоциацией футбола Англии на 8 недель, после того как в его организме нашли вещество, помогающее в восстановлении. По словам форварда, запрещённый препарат ему подмешали в напиток во время посещения ночного клуба.
«Когда идёте гулять на всю ночь, вы не знаете, что за люди будут находиться вокруг вас. Да, я был в ночном клубе, поэтому несу ответственность за это. Но до сих пор не могу понять, кто хотел и мог сделать это со мной.
В „Вест Бромвиче“ меня никто не защитил. Было трудно так долго не играть в футбол, ведь это то, что я действительно люблю. Я был подавлен. Каждое утро шёл на тренировку, но не хотел там находиться», — приводит слова Бераино Daily Mail.