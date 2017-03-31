Перес создал интернет-ресурс с целью оказывать давление на арбитров и тренеров

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес посредством журналиста Алехандро де Педро в 2013 году создал интернет-ресурс diariobernabeu.com, сообщает El Diario.
Целью создания ресурса было продвижение интересов Переса, «Реала» и имиджа клуба. Перес заключил контракт с де Педро, обязавшись платить ему € 300 тыс. в год. Через этот ресурс Перес пытался оказывать давление на арбитров, противников, а также и на тренерский штаб «Реала», чтобы самому определять выбор основного состава на ту или иную игру.