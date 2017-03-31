«Челси» предлагает Конте пятилетний контракт с отступными в € 50 млн

Руководство «Челси» продолжает переговоры с главным тренером Антонио Конте относительно нового контракта. Действующее соглашение истекает летом 2019 года, но уже сейчас лондонцы хотят продлить его.
Tuttosport сообщает, что владелец «Челси» Роман Абрамович предлагает 47-летнему специалисту пятилетний контракт с окладом в € 15 млн за сезон. Кроме того, в договор будет включена сумма отступных в размере € 50 млн. Конте готов продлить контракт, но с отступными в € 20 млн.
Ранее Антонио Конте потребовал от руководства не продавать полузащитника Эдена Азара в «Реал».