Конте потребовал, чтобы «Челси» не продавал Азара в «Реал»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу, что не намерен отпускать из команды бельгийского полузащитника Эдена Азара, сообщает Daily Express.
Напомним, интерес к игроку проявляет мадридский «Реал». Однако Конте, который ведёт переговоры с руководством «Челси» о продлении контракта, настаивает, что бельгиец должен остаться на «Стэмфорд Бридж».
Ранее появилась информация, что «Реал» может использовать полузащитника Хамеса Родригеса для приобретения Азара.
Действующий контракт Эдена с «Челси» рассчитан до лета 2020 года, его зарплата составляет € 10 млн в год.