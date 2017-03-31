Кураньи: Лёв не изменил бы своё решение, если бы я забивал и 50 голов за сезон

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи отметил, что никогда не надеялся на возвращение в национальную команду. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв исключил Кураньи из команды в 2008 году из-за его поведения. Кураньи не был включён в основной состав на игру со сборной России и самовольно уехал домой. После этого Лёв больше не вызывал его в национальную команду.
«Господин Лёв принял своё решение, а я должен был принять это. Некоторые в таких случаях закрывают на это глаза, другие реагируют иначе. Я принёс извинения и больше ничего сделать не мог. Думаю, Лёв не изменил бы своё решение, если бы я забивал и 50 голов за сезон», — цитирует Кураньи Sportbuzzer.
На днях Кураньи объявил о завершении своей карьеры.