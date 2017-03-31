Румменигге признаёт, что с «Реалом» не сравнится ни один клуб в Европе

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что по престижу и популярности с мадридским «Реалом» не сравнится ни один европейский клуб. Эти команды встретятся друг с другом в четвертьфинальных баталиях Лиги чемпионов.
«Если бы меня спросили про рейтинг клубов в Европе, то я бы сказал, что «Реал» — первый номер. Это легенда, которую знает весь мир и которая вызывает энтузиазм у всех. «Реал» 11 раз побеждал в Лиге чемпионов, и это рекорд. К командным успехам добавляются отдельные герои начиная с ди Стефано и кончая Роналду», — цитирует Румменигге официальный сайт немецкого клуба.
Первая игра между «Баварией» и «Королевским клубом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.