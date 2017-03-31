«Кайрат» с Аршавиным сыграл вничью с «Кайсаром»

В матче четвёртого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» принимал на своём поле «Кайсар». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 1:1.
Все забитые мячи в этой встрече пришлись на первый тайм. На 9-й минуте точный удар Жерара Гоу вывел вперёд хозяев поля, однако на 35-й минуте «Кайсар» счёт сравнял, когда отличился Максат Байжанов. Российский нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин появился в стартовом составе своей команды и был заменён в перерыве матча.
«Кайсар» (10 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Кайрат» (6) находится на четвёртой строчке.