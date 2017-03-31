Агент Цауни: контракт с «РФШ» — самый оптимальный вариант на сегодня

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Александра Цауни, прокомментировал подписание игроком контракта с латвийским клубом «Рижская футбольная школа».
«Александр подписал контракт с «Рижской футбольной школой». Будет тренироваться, восстанавливаться. Надеемся, скоро будет играть.
Предложения от российских клубов? Сейчас уже нет смысла это обсуждать. Мы приняли такое решение, посчитав, что на сегодняшний день это самый оптимальный вариант», — сказал Минасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
В начале года ЦСКА расторг контракт с Цауней. Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча из-за повреждения голеностопа.