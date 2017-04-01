Фанат «Чарльтона» признан виновным в нападении на орла-талисмана «Кристал Пэлас»

Болельщик «Чарльтон Атлетик» был признан виновным в нападении на талисмана «Кристал Пэлас» — орлицу по имени Кайла, сообщает BBC. Решение вынес Королевский суд Кроудона.
Инцидент произошел 23 сентября 2015 года во время матча третьего раунда Кубка Английской лиги. Укротитель птицы двигался вдоль футбольного поля стадиона «Селхёрст Парк», когда 36-летний болельщик «Чарльтона», выкрикивая оскорбления, перегнулся через ограждение и нанёс удар. По заявлению укротителя, Кайла не пострадала, но если бы удар был более сильным, то из-за хрупкого строения скелета птицы он нанёс бы ей серьёзную травму.
Кайла стала талисманом «Кристал Пэлас» в 2010 году и пользуется большой любовью у болельщиков. В 2015 году фанаты «Пэлас» собрали £ 15 000, чтобы сохранить приют, в котором живёт Кайла.