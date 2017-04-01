Клопп: сборная Бразилии подражает «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал предположение, что наставник сборной Бразилии Тите пытается привить своей команде стиль игры, присущий мерсисайдцам.
«Тите несомненно нравится наша игра — мы с ним много контактируем, и, хотя я не уверен на сто процентов, мне кажется, он нам подражает. Например, мы стали наигрывать Фирмино на позиции „девятого номера“, а теперь он и в сборной Бразилии играет в этом амплуа», — приводит слова Клоппа Goal.com.
Игроки «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо вышли в стартовом составе сборной Бразилии в матче отбора ЧМ-2018 против Парагвая. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу бразильцев, а Коутиньо отметился забитым мячом.