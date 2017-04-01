«Волгарь» на 3-й добавленной минуте ушёл от поражения в игре с «Лучом-Энергией»

«Луч-Энергия» сыграл вничью с астраханским «Волгарём» в матче 29-го тура ФНЛ. Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 2:2.
На 30-й минуте Антон Пискунов вывел «Луч» вперёд. Спустя пять минут хозяева остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Алексей Ребко. В добавленное к первому тайму время «Волгарь» сравнял счёт — с пенальти отличился Алексей Сутормин.
Ничейный счёт сохранялся до 89-й минуты, когда пенальти был назначен уже в ворота астраханцев. Илья Михалёв вновь вывел «Луч» вперёд, однако «Волгарь» за оставшееся время успел отыграться — на третьей добавленной минуте, ничью гостям принёс Владислав Камилов.
«Луч-Энергия» (36 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Волгарь» (33) расположился на 14-й строке.