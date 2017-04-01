Конте: не смогу ответить, почему «Кристал Пэлас» занимает 16-е место

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от домашнего 30-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 апреля.
«Мы должны быть очень внимательны. Эта игра крайне важна для нас. Не стоит забывать, что до конца сезона АПЛ осталось 10 матчей, и мы надеемся на то, чтобы он успешно завершился для нас, для клуба и для болельщиков. Я прекрасно помню наш предыдущий матч с «Кристал Пэлас». Мы заслужили ту победу, но добились её с трудом. У них есть много прекрасных игроков. Бентеке является топ-футболистом. То же самое касается Заха. Есть ещё Таунсенд, Кабай, Панчеон, много отличных игроков.
Если вы спросите меня, почему они занимают 16-е место, то я не смогу ответить. Это очень странно. Такое может случиться, когда в команде у тебя собраны отличные игроки, как и в случае с «Челси» в прошлом сезоне. Они выиграли три последних матча и идут на шестом месте по количеству набранных очков в последних шести встречах. Мы должны быть очень внимательны», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
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