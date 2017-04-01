Экс-президент «Реала»: слова Пике? Всем известно, что он часто говорит глупости

Бывший президент «Реала» Висенте Болуда поделился мнением о возможном возвращении в структуру клуба Рауля Гонсалеса, а также о словах защитника «Барселоны» Херарда Пике, который недавно заявил, что никогда не стал бы работать в мадридском клубе, поскольку не разделяет его ценностей. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.
«Возможное возвращение Рауля в «Реал»? Он является отличным парнем и стопроцентным мадридистой. Рауль харизматичен, умён и со временем будет готов к тому, чтобы стать президентом «Реала».
Что касается недавних заявлений Пике, то всем известно, что он часто говорит глупости. Меня его слова не обидели, поскольку их будто ребёнок произнёс», — приводит слова Болуды Marca.